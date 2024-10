Zeitz/MZ. - Das Zeitzer Zuckerfest wurde rundum von DRK, Polizei und Sicherheitsdienst sowie dem Ordnungsamt abgesichert. Größere Vorfälle waren bis Sonntagnachmittag keine bekannt.

Die Verletztentransportgruppe Nord des DRK Zeitz war beim Zuckerfest wie gewohnt dabei. Die bis zu sechs ehrenamtlichen Sanitäter hatten ihren Standort mit Behandlungszelt direkt am Altmarkt an der Treppe und kümmerten sich um kleine Wehwehchen ebenso, wie um ernstere Fälle.

„Wir hatten schon eine Reihe von Einsätzen“, sagte Tom Fischer, „es waren etwa so viele Einsätze, wie im vergangenen Jahr.“ Also etwa ein Dutzend pro Tag kamen schon zusammen. Zumeist konnte gleich vor Ort geholfen werden, mit Untersuchung und Beratung und erster Hilfe. „Damit konnten auch Transporte ins Klinikum vermieden werden“, so Fischer. In einigen Fällen sei das aber dennoch nötig gewesen.