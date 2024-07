Das Auto verwandelt sich im Sommer schnell in eine gefährliche Hitzefalle - trotzdem lässt mancher Hundebesitzer sein Tier dort zurück. In Zeitz gab es in den vergangenen Tagen mehrere Vorfälle.

Zeitz/MZ. - Vor zwei Wochen auf dem Kaufland-Parkplatz, zwei Tage später wieder an der Friedensstraße, dieses Mal am Michaelpark, vergangene Woche in der Innenstadt, an der Schlossstraße und am Bahnhof und vor einigen Tagen auf dem Globus-Parkplatz: Hunde, die im Auto zurückgelassen werden und sich dort wie im Backofen fühlen müssen.