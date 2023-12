In Osterfeld und Meineweh steigen ab Januar die Steuern für die Haltung der Tiere. Was die Tierfreunde erwartet.

Für Hundebesitzer im Wethautal wird es in mehreren Gemeinden unter anderem in Osterfeld und Meineweh, teurer.

Osterfeld/MZ. - Für Hundebesitzer in Osterfeld und der Gemeinde Meineweh wird die Haltung ihrer vierbeinigen Lieblinge ab dem neuen Jahr teurer. Denn die Hundesteuern steigen. In Osterfeld etwa sind für den ersten Hund dann 70 statt 40 Euro fällig. Der zweite Hunde kostet 80 statt bisher 60 Euro. In Meineweh sind die Anhebungen nicht ganz so gravierend. Hier werden für den ersten Hund 2024 40 statt 36 Euro fällig. Der zweite Hund kostet 60 statt 52 Euro. Beide Gemeinderäte haben der Anhebung der Hundesteuer und damit den neuen Satzungen jüngst mit Hinblick auf die prekäre Haushaltslage zugestimmt. In Osterfeld hat sich der Rat dabei nach den Empfehlungen des Landes Sachsen-Anhalt gerichtet.