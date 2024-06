Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - „Um Gottes Willen, hoffentlich kommt es nicht noch mal so schlimm.“ Anita Köhler, 89 Jahre alt, sagt es und senkt den Kopf. Die Seniorin hat ihr Zuhause in der Zeitzer Freiligrathstraße und denkt noch mit Schrecken an das Junihochwasser im Jahr 2013 zurück. Damals stand das Wasser in der Straße – und nicht nur in ihrem Haus. Die damals 78-Jährige musste in der Folge, als vorübergehende Notlösung, tagelang auf einer Luftmatratze schlafen. Nun ist wieder Anfang Juni und die Wetterlage von heute ähnelt der von vor elf Jahren. Das Wochenende soll verregnet werden, nicht nur in Zeitz, sondern eben auch südlich der Stadt, zum Beispiel im Vogtland, wo es übers Wochenende heftig regnen soll. Und da sammle sich jede Menge Wasser an, das nicht nur den Pegel der Weißen Elster ansteigen lasse. In welchem Maße, das steht jedoch noch in den Sternen.