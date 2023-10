Raab-Gruppe investiert rund 3,5 Millionen Euro in Luckenau. Roboter und moderne Computertechnik erleichtern die Produktion. Was genau sie machen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Luckenau/MZ. - Eine voll automatisierte Produktionsstraße ging am Freitag in der Firma Raab in Luckenau in Betrieb. Herzstück ist eine Hightech-Maschine, in der automatisch Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern, Längen und Materialstärken lasergeschweißt und umgeformt werden. Was bis vor kurzem Menschenhand gemacht hat, übernehmen jetzt Roboter.