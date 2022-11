Hilfe bei Kontrollverlust

Zeitz/MZ - Immer mehr Arbeitnehmer und Selbstständige in Zeitz und Umgebung nutzen Alkohol oder Drogen, um Alltagsstress abzubauen. So zumindest lassen sich Zahlen interpretieren, die in der Statistik der Drogen- und Suchtberatung der Diakonie Naumburg-Zeitz erfasst sind. Denn erstmals hat hier die Summe der Menschen, die im Arbeitsprozess stehen und die Drogen- und Suchtberatung in der Paul-Rohland-Straße in Zeitz aufgesucht haben, die Summe der Erwerbslosen überstiegen. Dazu kommt, dass der Altersdurchschnitt der Klienten, so nennt Sucht- und Drogenberaterin Mandy Steimann die Menschen, die bei ihr Hilfe suchen, einen Höchstwert erreicht hat. Im Jahr 2021 waren die Klienten nach Steimanns Worten durchschnittlich 39,2 Jahre alt. Zum Vergleich: 2017 lag der Altersdurchschnitt noch bei 37 Jahren. Der Anstieg hat sich über mehrere Jahre peu à peu entwickelt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.