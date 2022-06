Helfer in Zeitz stoßen bei der Unterstützung von Kriegsopfern an Grenzen

Zeitz/MZ - Der Wille der Menschen hier, Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zu helfen, ist ungebrochen. Vielleicht ist er in Zeitz sogar ein wenig größer als in anderen Teilen des Landkreises. Fakt ist: Die Informationsveranstaltung der Migrationsagentur (Mia) des Burgenlandkreises, in der es um Fragen der Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen ging, ist in Zeitz besonders gut besucht worden „Sie haben den Rekord. Es ist unglaublich“, stellte Anna Lena Hemmer, Integrationskoordinatorin in der Mia, am Beginn der Veranstaltung fest. Mehr als 60 Besucher waren Mittwoch in den Saal des Hauses der Jugend in der Freiligrathstraße gekommen. Zum Vergleich: In Weißenfels wurde die Zahl der Besucher mit 43 angegeben (die MZ berichtete). Weniger als in Zeitz seien es auch in Naumburg gewesen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<