Zeitz/MZ. - Wundervolles Musik, eine zauberhafte Reise in die Vergangenheit und ausdrucksstarke Laiendarsteller auf der Bühne im Hyzet-Klubhaus – die Premiere des Musicals der Zauberer von Camelot war ein voller Erfolg. Für Nele Schröder war es gleich eine doppelte Premiere, denn zum ersten Mal stand die Zehntklässlerin als Hauptdarstellerin auf der Bühne. „Freilich war ich mächtig aufgeregt und auch die Bühne geriet mal ins Wanken. Doch meine Eltern, Großeltern, mein großer Bruder und Freunde saßen im Publikum. Das half mir“, erzählt Nele Schmidt. Ein ganzes Jahr hatten die Theatergruppen Karambolage (12 bis 18 Jahre) und die Kindergruppe Karambambini für das neue Musical geprobt. „Irgendwann waren die Sommerferien da, das hieß Spielpause und gleich danach die Premiere. Also habe ich in den Ferien weiter geprobt“, erzählt Nele. So nahm sie ihren Text mit in den Urlaub, digital versteht sich, auf dem Tablet. So hatte sie am Strand von Kroatien Zeit und Möglichkeit, zu lernen. Zu Hause in Zeitz besucht sie zweimal wöchentlich die Proben im theaterpädagogischen Verein, hatte dazu allein Gesangunterricht mit Rotraud Denecke. „Das Theaterspielen hat mich in meiner Entwicklung vorangebracht. Ich bin offener und selbstbewusster geworden, spreche lauter und deutlicher. Vielleicht kommt mir das auch in den Abschlussprüfungen zugute“, sagt die Zehntklässlerin, die in Reuden zur Schule geht. Außerdem sei die Theatergruppe für sie schon fast wie eine zweite Familie geworden. Man probt zusammen, tauscht sich aus, trifft sich in der Freizeit. Und wie ist sie überhaupt dazu gekommen?

„Das war tatsächlich vor zwei Jahren zum Zeitzer Zuckerfest. Da habe ich Rotraud und andere mit ihrem Stand und den schönen Kostümen gesehen und mir einen Flyer mitgenommen. Wenig später war ich dabei und übernahm beim ersten Mal eine kleine Rolle“, erinnert sich die 16-Jährige. Vor dem Theaterspielen ging sie lange in Droyßig reiten, außerdem engagiert sie sich in der Freiwilligen Feuerwehr Rehmsdorf. Und wie stellt sie sich ihre Zukunft nach der Schule vor? „Ich möchte in Leipzig mein Fachabitur in Richtung Soziales und Gesundheitswesen machen und danach studieren“, sagt sie. Am Wochenende gilt ihre volle Aufmerksamkeit dem Theater. Denn in den Zeitzer Klinkerhallen wird sie am Samstag (18 Uhr) und am Sonntag (15 Uhr) wieder auf der Bühne stehen. „Ich schlüpfe in die Rolle von Paul und spiele einen Jungen, der auf Zeitreise geht, ein wunderschönes Stück für Familien“, sagt sie und würde sich über viele Zuschauer freuen.