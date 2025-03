Rehmsdorf/MZ. - Maibaumsetzen und buntes Sommerfest im Naturbad, Halloween und Weihnachtsmarkt – in Rehmsdorf stellt der Heimatverein viel auf die Beine und zieht mit seinen Veranstaltungen jede Menge Gäste an. Zu Coronazeiten war es still geworden, doch jetzt hat das gesellige Leben wieder Fahrt aufgenommen. „Das Dorf lebt auf und die Gemeinschaft rückt zusammen“, sagt Katja Vincenz. Seit April 2024 ist sie die neue Vorsitzende im Heimatverein. Sie ist in Minkwitz aufgewachsen, hat Verwaltungsfachangestellte im Zeitzer Rathaus gelernt und in Halberstadt Verwaltungsökonomie studiert. Im Jahr 2017 zog sie nach Rehmsdorf und wurde im selben Jahr Mitglied im Heimatverein. „Meine damalige Schwiegermutter gründete und leitete 25 Jahre lang den Heimatclub Tröglitz, so hatte ich schon vorher viele Berührungspunkte mit dieser Arbeit und wusste, was mich erwartet“, sagt Katja Vincenz. Zuerst hat sie bei den Dorffesten geholfen. Ab 2020 war sie als Revisorin im Vorstand und nun also Vorsitzende.

