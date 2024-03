Handwerk im Burgenlandkreis Jubiläum: Friseurstudio „Haargenau“ in Zeitz wird 20 Jahre - Wie alles begann

Vor 20 Jahren wagte Annett Fuchs den Schritt in die Selbstständigkeit und gründet ihr eigenes Friseurstudio in Rasberg. Warum die Handwerksmeisterin in der Region gut bekannt ist.