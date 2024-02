Zeitz/MZ - Polizisten aus dem Revier Burgenlandkreis konnten Sonntagabend in Zeitz einen Ermittlungserfolg erzielen. Er führte zur Verhaftung eines mutmaßlichen Diebes. Seit Montag sitzt er in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizeiinspektion Halle am Montag mit. Demnach war bei einem Einbruch in einen Baumarkt in der Hainichener Dorfstraße am Sonntag gegen 20.30 Uhr die Alarmanlage ausgelöst worden. Die Polizei rückte aus und konnte einen mutmaßlichen Täter vor Ort stellen. „Er hatte bereits Diebesgut in seinem Rucksack“, so Polizeisprecherin Ulrike Diener. Der 40-Jährige habe außerdem eine Luftdruckwaffe bei sich gehabt, die ebenfalls sichergestellt worden sei. Bei dem Mann handelt es sich laut Polizei um einen 40 Jahre alten Leipziger. Nach der vorläufigen Festnahme des Mannes wurde von der Staatsanwaltschaft Haftantrag gestellt. Daraufhin sei der Mann Montagmittag am Amtsgericht Zeitz einem Richter vorgeführt worden. Der Richter erließ Haftbefehl, der sofort vollstreckt wurde.