Zeitz/MZ. - Eine Schülerin des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) Zeitz zieht durch Läden der Innenstadt und sammelt für die Schülerzeitung „Sauhund“ Spenden. Die MZ fragte im Zeitzer Gymnasium nach, dort heißt es die Schülerin handelt nicht als offizielle Schülerzeitung des GSG. Das stellen der stellvertretende Schulleiter Michael Kerta und Schülersprecher Magnus Hahn in einer gemeinsamen Erklärung fest, die am Freitag auf der Internetseite des Gymnasiums veröffentlicht wurde. Die Schulleitung schickte diese Erklärung an die MZ. Darin heißt es: „Die sogenannte ,Schülerzeitung ,Sauhund‘ ist keine Schülerzeitung gemäß des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt. Obwohl die Herausgeberin eine Schülerin unserer Schule ist, verstoßen die Blätter nach unserer Auffassung in Form und Inhalt gegen das Pressegesetz des Landes Sachsen-Anhalt .... Insofern ist die genannte Zeitung auch keine Schülerzeitung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Zeitz, so dass die Verbreitung in den Räumen und auf dem Grundstück unseres Gymnasiums nicht geduldet wird“, so heißt es in der Erklärung. Was die Schüler außerhalb der Schule machen, das würde nicht im Ermessen der Schule liegen, so Kerta.