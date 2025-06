Am Sonnabend feiert die Feuerwehr Haynsburg an ihrem Standort in Goßra ihr 90-jähriges Bestehen. Warum die Unterstützung durch den angeschlossenen Förderverein so wichtig ist.

Haynsburg/MZ. - Wenn an diesem Sonnabend, 14. Juni die Freiwillige Feuerwehr Haynsburg in ihrer Feuerwache in Goßra wieder zum Tag der offenen Tür einlädt, wird es ein besonderes Fest sein. Denn an diesem Tag wird auch das 90-jährige Bestehen der Löschgemeinschaft gefeiert (siehe „Das Programm“). Ein ganz wichtiges Bindeglied dabei ist der Feuerwehrverein. „Ohne den Verein könnten wir nicht so eine Aktion machen. Wer keinen Verein hat, feiert sowas nicht so groß“, ist Wehrleiter Mathias Reifert froh über die Unterstützung.