37 Mädchen und Jungen wurden in die Zeitzer Grundschule Elstervorstadt eingeschult. Fiona freut sich über ihre Zuckertüte.

Zeitz/MZ. - Großer Tag für die kleinen Leute: In Sachsen-Anhalt wurden am Samstag rund 18.000 Abc-Schützen eingeschult und erhileten ihre Zuckertüten. In Sachsen sind es 37.000. Genau 235 Schulanfänger starten am Montag an den Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Zeitz, so heißt es von der Pressestelle.

Die Elster ist das Maskottchen in der Zeitzer Grundschule Elstervorstadt und wird die Schulanfänger begleiten. Foto: Yvette Meinhardt

Die Grundschule Bergsiedlung besuchen 38 neue Schüler, in der Grundschule Zeitz-Ost gibt es 44 Schulanfänger, in der Grundschule Stadtmitte sind es 46 Abc-Schützen, in Rasberg 29 Kinder, in der Elstervorstadt gibt es 35 Abc-Schützen, in Kayna 14 und in der Grundschule Nonnewitz gibt es 15 Schulanfänger. Insgesamt lernen 881 Kinder in der Zeitzer Grundschulen.