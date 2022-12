Bornitz/MZ - Bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagnachmittag in Bornitz ist eine Autofahrerin verletzt worden. In der Zeitzer Straße hatte die Pkw-Fahrerin zu spät bemerkt, dass ein vor ihr fahrender Lkw bremsen musste und fuhr auf. Bei dem Aufprall wurde die Fahrerin leicht verletzt, am Auto entstand laut Polizeirevier Burgenlandkreis erheblicher Sachschaden und musste abgeschleppt werden.