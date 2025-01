Zeitz/MZ. - Vier Großbrände in relativ kurzer Folge forderten die Einsatzkräfte der Zeitzer Feuerwehr in den letzten Wochen des alten Jahres noch einmal richtig. In Zeitz ging das Duk-Kaufhaus im Netto-Gewerbekomplex an der Gleinaer Straße/Theodor-Arnold-Promenade in Flammen auf, in Luckenau brannte eine Fachwerkscheune aus, bei einem Wohnungsbrand in Theißen konnte eine Frau nur noch tot geborgen werden, und in der Zeitzer Schützenstraße schlugen Flammen aus einem ehemaligen Fabrikgebäude.

