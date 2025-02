Nicht nur in Wartezimmern wird gehustet und geschnupft. Was das Gesundheitsamt rät, um sich vor Ansteckung zu schützen, lesen Sie hier.

Zeitz/MZ. - Husten, Schnupfen, Fieber: In Zeitzer Wartezimmern von Hausärzten wird derzeit besonders viel gehustet und geschnäuzt, das haben Praxismitarbeiter in einer MZ-Umfrage bestätigt. In Apotheken haben Erkältungsmedikamente Hochkonjunktur. Dabei leiden die Menschen hierzulande nicht allein an gewöhnlichen Erkältungskrankheiten, sondern auch an Grippe.