Zeitz/MZ. - Friedhöfe sind für viele Menschen unverzichtbare Orte, an denen die Erinnerung und das Gedenken an liebe Verstorbene wachgehalten wird. Andere wiederum haben sie auch längst als Oasen der Entschleunigung vom hektischen Alltag für sich entdeckt, wenngleich das Leben um sie herum unentwegt tost. Der im Jahr 1882 eröffnete Michaelisfriedhof als größte Zeitzer Bestattungs-, aber zugleich auch Parkanlage lädt gerade am Totensonntag und überhaupt in der Zeit der Stille vor Weihnachten wieder dazu ein, Zwiesprache im Einklang mit der Natur und der Vergangenheit zu halten.

