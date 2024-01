Bereits am Mittwochnachmittag war der SSBZ in Zeitz unterwegs, hier in der Fußgängerzone.

Zeitz/MZ. - Schnee und Glatteis – das soll im Altkreis Zeitz an diesem Donnerstag für schwierige Straßenverhältnisse sorgen. Die Unwetterzentrale hatte bereits eine Warnung vor starkem Schneefall aktualisiert, der bereits am Mittwochnachmittag, vor allem aber in der Nacht zu Donnerstag, beginnen sollte. Es seien bis zu 20 Zentimeter Neuschnee möglich, hieß es von den Meteorologen. Allerdings mit Einschränkungen: In Zeitz, im Droyßiger-Zeitzer Forst und in der Elsteraue regnete es am Nachmittag bei Temperaturen um 0 Grad und darüber vor allem, was stellenweise bereits zu Glätte führte. Der Winterdienst war bereits im Einsatz.

Erst in der Nacht sollten dann verstärkt Flocken wirbeln. Sowohl auf Glatteis als auch auf starken Schneefall zeigten sich Stadt Zeitz und SSBZ, Stadtreinigungs- und Servicebetrieb, aber am Mittwochnachmittag gut vorbereitet. Die Stadt Zeitz hatte 300 Tonnen Salz und 40 Tonnen Splitt vor Ort eingelagert. Auch wenn davon schon einiges verbraucht wurde, gibt es momentan noch keine Engpässe. Drei Lkw stehen zur Räumung der stadteigenen Straßen zur Verfügung. 25 Kleinfahrzeuge können außerdem zur Räumung von Gehwegen, in der Fußgängerzone und anderen nicht befahrbaren Bereichen zum Einsatz kommen.

Inwieweit Schulbusverkehr und Müllabfuhr vom Wintereinbruch betroffen sein können, war am Mittwoch nicht bekannt.