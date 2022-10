Gibt es am Roßmarkt wieder Glühwein?

Der Weihnachtsmarkt in Zeitz wird in diesem Jahr wieder auf einem Teil des Altmarktes stattfinden. Warum auch die Einkaufsmeile einbezogen werden könnte.

Gibt es zum Weihnachtsmarkt in Zeitz wenigstens Glühwein auf dem Roßmarkt? Viele Zeitzer wünschen sich das.

Zeitz/MZ - Weihnachtsmarkt auf dem Altmarkt, aber wenigstens ein Glühweinstand auf dem Roßmarkt? Das wird derzeit in Zeitz immer wieder diskutiert. Denn seit der Adventsmarkt auf den Platz zwischen Rathaus und Gewandhaus umgezogen ist, fühlen sich die Innenstadthändler rund um den Roßmarkt abgehängt. Und da die Stadt Zeitz nun, Energiesparmaßnahmen hin oder her, entschieden hat, wieder auf beiden Märkten einen Weihnachtsbaum zu stellen, scheint die Hoffnung groß, dass auch der Roßmarkt mit einbezogen wird. Er ist immerhin mit der anschließenden Wendischen Straße gewissermaßen die Einkaufsmeile in der Innenstadt.