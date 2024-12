hristina Bliedtner (li.) und Christine Fandrich (re.) vom Gesangverein Theißen schwelgen in Erinnerungen.

Theißen/MZ. - Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blättern Christina Bliedtner und Christine Fandrich durch den dicken Ordner mit all den Liedern, die sie einst mit dem Gesangverein Theißen einstudiert haben. Der Chor wurde im April 1992 durch eine Bürgerinitiative gegründet. Christine Fandrich war damals 46 Jahre alt und erinnert sich noch an die Anfänge mit dem damaligen Chorleiter Siegfried Eißner. „Wir waren 13 Frauen und zwei Männer und haben vorrangig Volkslieder gesungen. Aber auch ‚Rivers of Babylon‘ von Boney M. – die deutsche Version – wurde einstudiert. Das ist mein absolutes Lieblingslied“, schwärmt die heute 78-Jährige. „Das Lied war schwierig zu üben und es dauerte lange, bis es saß. Aber dann ging es allen ins Blut!“