Zeitz/MZ/ank - Wie bunt und tolerant Zeitz ist, wie unterschiedlich die Herkunft, die Kultur und der Glauben der Menschen ist, die hier leben, das soll laut Stadtverwaltung am Samstag, 1. Juli, auf dem Roßmarkt in Zeitz einmal mehr deutlich werden.

An diesem Tag lädt die Stadtverwaltung erstmals zu einem Bürger-Brunch-Buffet ins Zentrum der Stadt ein. Es ist Bestandteil der Toleranzwoche, die am vergangenen Sonnabend begann und am Sonntag mit einem Fest der Demokratie und mit Musik ausklingen soll.

Für das Bürger-Brunch-Buffet stelle die Stadt Tische, Stühle und Bänke auf. Was letztlich auf die Tische kommt, das liegt allerdings in der Hand der Gäste. Denn jeder, der am Brunch teilnehme, solle etwas zum Essen oder zum Trinken mitbringen. Nicht allein für sich, sondern eben zum Austausch mit anderen. Wie Lars Werner, Sprecher der Stadtverwaltung sagte, solle das besondere Buffet dazu dienen, miteinander in lockerer Runde ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, was bei anderen Menschen so auf den Tisch kommt. Es gehe also ums Kennenlernen untereinander, aber auch ums Kennenlernen von anderen Speisen, Geschmäckern, Sitten und Gebräuchen.

Das Buffet soll um 11 Uhr eröffnet werden. Zur gleichen Zeit startet am Sonntag das Abschlussfest der Toleranzwoche auf dem Altmarkt. Dort gibt es laut Stadt noch „viele Möglichkeiten, um bei Musik und gutem Essen miteinander zum Thema Toleranz ins Gespräch zu kommen“.

Auf dem Altmarkt steht bis Sonntag auch der Toleranzraum des Vereins Toleranz-Tunnel aus Detmold. Der Verein aus der Zeitzer Partnerstadt stehe für ein positives Miteinander in der Gesellschaft und wolle Respekt fördern, heißt es. Dabei setze sich der Verein sowohl mit gegenwärtigen, alltäglichen Fragen und Themen in der Gesellschaft als auch mit historischen Entwicklungen auseinander.

Der Besuch der „ToleranzRäume“ solle Gäste jeden Alters anregen, über solche Fragen wie etwa „Was ist Toleranz?“, „Wie begegne ich meinem Gegenüber mit Respekt?“ aber auch „Wo liegen die Grenzen der Toleranz?“ nachzudenken. Das zunächst für Sonntag, 15 Uhr, in der Michaeliskirche angekündigte Konzert müsse aber ausfallen. Das Abschlusskonzert, ab 17 Uhr auf dem Altmarkt, finde aber statt – es spielt dort dann die Band „Mates“.