Großvermieter will im Komplex an der Geußnitzer Straße die Zwischenzähler außer Betrieb nehmen. Das ruft bei Autobesitzern Widerstand hervor.

Geht in Garagen in Zeitz das Licht aus?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Horst Bardehle ist verärgert. Denn ab Mai hat der 87 Jahre alte Mann aus Zeitz in seiner Eigentumsgarage an der Geußnitzer Straße in Zeitz-Ost nach aktuellem Stand keinen Strom mehr. Das bedeute für ihn unter anderem, dass er dort im Winter keine Erhaltungsladung mehr an der Batterie seines Autos durchführen könne. Zudem fehle ihm natürlich das Licht von der Lampe, die an der Garagenwand montiert ist, und auch sein Schleifgerät, mit dem er immer wieder das Messer seines Rasenmähers nachschärfe, könne er nicht mehr nutzen.