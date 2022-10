Gehäufte Einbrüche in Fahrzeuge - auch in Zeitz und Meineweh

Polizei prüft Zusammenhang. Was bisher bekannt ist.

An mehreren Pkw im Burgenlandkreis sind Scheiben eingeschlagen und die Fahrzeuge durchsucht worden.

Zeitz/MZ - Am Samstagnachmittag ereigneten sich gleich mehrere Einbrüche in Autos im Burgenlandkreis, weswegen die Polizeiinspektion in Halle von einer „Häufung“ spricht und „mögliche Zusammenhänge zwischen diesen Taten“ prüfe.