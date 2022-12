Gegen die Kälte - in Zeitz gibt es mittlerweile eine Wärmestube

Wenn es kalt wird und das Geld knapp, ist die Wärmestube eine wichtige Anlaufstelle nicht nur für Obdachlose. Zu Besuch in einer Zeitzer Einrichtung.

Zeitz/MZ - Ohne warme Unterkunft bei Minusgraden: Früh morgens kommen Menschen in die Wärmestube der Zeitzer Leuchtturmgemeinde im Steinsgraben, um sich nach kalter Nacht wieder aufzuwärmen. „Einmal kam ein Mann ganz ausgekühlt, der im Goethepark übernachtet hatte“, erzählt Pastor Jörg Recknagel. Im Herbst standen immer öfter Hilfesuchende schon am frühen Morgen an der Tür, weshalb die Gemeinde seit Oktober eine Wärmestube montags bis donnerstags von 8 bis 10 Uhr anbietet.