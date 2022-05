Gefahr in Osterfeld: Große Eiche aus dem Hain stürzt auf Grundstück

Osterfeld/MZ - Mit einem kräftigen Krachen endete für den Osterfelder Gerhard Fröhlich die Nacht von Mittwoch zu Donnerstag. „Gegen halb vier hat es einen Knall gegeben, und ich bin erstmal raus, um zu gucken, was passiert ist“, berichtet Gerhard Fröhlich. Eine riesige Eiche aus dem an sein Grundstück angrenzenden Hain war in seinen Garten und auf einen Rhododendronbusch gestürzt. „Der Busch ist hin, aber zum Glück hat das Haus nichts abbekommen“, sagt der Osterfelder. Auch das Geländer der benachbarten Holzbrücke, über die man normalerweise in den Hain gelangt, ist durch den umgestürzten Baum zerstört worden. Der Bereich gleicht derzeit einer Dschungellandschaft.

