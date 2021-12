Gaststätten in Zeitz und Zangenberg: „Weißes Roß" und „Grüner Wald“ auf Postkarten

Einen tollen Blick in die Bierstube vom Weißen Roß in Zangenberg hat Rudolf Stuke in seiner Sammlung.

Zeitz/MZ - Ein „Weißes Roß“ gab es ebenso, wie den „Grünen Wald“. Das verraten zwei alte Ansichtskarten von gastlichen Stätten im alten Zeitz. Oder besser und genauer gesagt in Zangenberg und Aylsdorf, beides versehen mit dem Zusatz „bei Zeitz“, heute Zeitz.

Rudolf Stuke, passionierter und erfolgreicher Sammler, wurde erst vor wenigen Wochen in Luxemburg für seine Sammlung „Zeitz - eine Kleinstadt an der Weißen Elster“ mit einem Großvermeildiplom, einer Großen Gold-Silber-Medaille, ausgezeichnet. Viele Karten aus seiner Sammlung konnten die MZ-Leser schon anschauen. Dieses Mal sind es wieder Karten mit Seltenheitswert - und noch dazu passend zum Thema Cafés und Restaurants in Zeitz.

Nachdem Rainer Oberländer mit seinen Ansichten des Park-Cafés in der Weberstraße das Thema angestoßen hat, fragen immer wieder Leser nach bestimmten Lokalitäten. Zwei lassen sich dank der jüngsten Zusendung von Rudolf Stuke zeigen.

Das Restaurant zum Grünen Wald in Aylsdorf wirft einige Fragen auf: Wo war es, wer kennt es, steht es noch? Foto: Sammlung Rudolf Stuke/Repro: A. Andräs

Einmal ist das der Gasthof um „Weißen Roß“ in Zangenberg. Auf einer sehr schönen Postkarte wird ein Blick in die wirklich schicke Altdeutsche Bierstube gewährt. Die Gäste haben offenbar extra für den Fotografen Haltung angenommen.

Nach Aylsdorf, damals, wie Zangenberg, noch bei Zeitz - heute Zeitz - entführt die andere Ansichtskarte, die ebenfalls von Rudolf Stuke stammt. Hier kommt der postalisch versendete Gruß aus dem Restaurant zum „Grünen Wald“ mit zwei Außenansichten.

In der aktuellen Auswahl von Rudolf Stuke sind übrigens noch weitere Ansichten von Cafés und Gasthäusern, die in nächster Zeit noch gezeigt werden. Vielleicht lässt sich damit doch noch an die eine oder andere Gaststätte erinnern. Und vielleicht hat ja doch der eine oder andere Leser noch eine solche Ansicht - oder eine andere interessante Postkarte, die er zur Verfügung stellen möchte.

Wer Ansichtskarten zur Veröffentlichung beisteuern möchte, schickt sie an: MZ Zeitz, Roßmarkt 4, 06712 Zeitz oder redaktion.zeitz@mz.de