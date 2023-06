Zeitz/MZ - Da macht selbst der Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU, rotes Shirt) einen Freudensprung: Der Schüleraustausch mit der Zeitzer Partnerstadt Prescott in den USA ist nach coronabedingter Pause wieder gestartet. Am Montag hieß Thieme in Zeitz vier Jugendliche – Victor Campton, Cheyenne Burns, Jenna Fox und Miles Osterloh (von links) – und ihre beiden Betreuer Robert Ernst und Christopher Predmore (r.) offiziell willkommen. Vor dem Foto auf dem Rathausbalkon, auf dem nicht nur Thieme einen Luftsprung vollführte, waren die Gäste und die Schüler, von denen sie hier betreut werden, in den Friedenssaal des Rathauses eingeladen. Dort sagten die Gäste unter anderem, dass sie glücklich seien, Teil des Austauschs zu sein und so Zeitz und auch ein Stück Deutschland kennenlernen können. Thieme wünschte den Gästen viel Spaß und dass sie Zeitz genießen. Die Gäste bleiben bis 16. Juni. Im Herbst fliegen Zeitzer Schüler nach Prescott. Für den Austausch hier arbeiten Partnerschaftskomitee, Stadt und Schulen zusammen.