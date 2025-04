Schrebergärtner im Burgenlandkreis Gartenverein startet in die Saison: Was Kretzschauer anbauen

Die Kleingartenanlage Wiesengrund in Kretzschau erwacht aus dem Winterschlaf. Viele Schrebergärtner werden jetzt aktiv. Was einzelne Gartenfans in diesem Jahr anpflanzen wollen.