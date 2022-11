Gartentraum in Zeitz geht in den Winterschlaf

Noch ein letztes Mal hat die Anlage am langen Wochenende ihre Tore für Besucher geöffnet. Welche Aktion am Dahlienbeet stattgefunden hat.

Zeitz/MZ - Auch wenn sie noch schön in der Blüte stehen - am Samstagmorgen müssen die Dahlien in den zwei Schaubeeten vor dem Bienenhaus im Zeitzer Schlosspark aus der Erde. Dafür packen vor allem die Mitglieder der Gesellschaft für Staudenfreunde aus der Region an, schneiden die Stängel mit den schönen Blüten ab und holen die Knollen aus den Beeten. Denn immerhin wollen die vielen Paten „ihre“ Pflanzen abholen, bevor die Saison des Schlosspark Moritzburg mit dem Oktober endet und die Tore für dieses Jahr schließen.