Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Dabei ging es auch ums Wohnen.

Furcht vor Verlust an Wohnqualität: Widerstand gegen Baupläne am Elsterhang in Zeitz

Cathleen Dettke und Klaus-Peter Munkelt fürchten, dass die Wohnqualität am Elsterhang in Zeitz leidet, wenn dort weitere Häuser gebaut werden. Sie sehen auch die Notwendigkeit nicht, Bauflächen am Ortstrand der Stadt schaffen zu müssen.

Zeitz/MZ - Sorgen am Elsterhang in Zeitz. Mieter und Eigentümer in diesem Wohngebiet am westlichen Stadtrand fürchten den Verlust von Wohnqualität und Wertminderung. Hintergrund dafür sind Bestrebungen der Stadt, auf zwei, mitten im Wohngebiet befindlichen Wiesenflächen nun eine Bebauung zu ermöglichen. Bereits im September des vergangenen Jahres war der dazu nötige sogenannte Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes im Stadtrat beschlossen worden. In der jüngsten Juli-Ausgabe des Amtsblattes der Stadtverwaltung ist mitgeteilt worden, dass der Entwurf des Bebauungsplanes nun öffentlich ausliege.