Frühlingserwachen am Sonntag, 17. März von 10 bis 16 Uhr in Heuckewalde. Katrin Tröger stellt die Neuheiten der Saison vor.

Heuckewalde/MZ/yve. - Am Sonntag öffnet Katrin Tröger ihre Gärtnerei Ambiente in Heuckewalde. Unter dem Motto Frühlingserwachen kann man von 10 bis 16 Uhr durch Gärtnerei und „Home und Garden“ bummeln und sich dabei über Trends für das Frühjahr informieren. Einen Monat später, nämlich am 21. April, findet dann der große Staudenmarkt statt. Über 600 Stauden und Gehölze werden gezeigt. Für jeden Gast gibt es dann eine Staude gratis. Vormerken kann man sich auch schon den 5. Mai als verkaufsoffenen Sonntag und den Tag der offenen Gärten. Dieser findet dann am 2. Juni in der Region Gera und Zeitz statt. Foto: Marco Junghans