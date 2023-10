Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - „Freiheit mit Narben“ ist der Titel des Buches, mit dem Philipp Burger zurzeit auf Lesereise ist. Eigentlich ist der 42-Jährige aus Brixen in Südtirol bekannt als Frontmann der Band Frei.Wild. Das Schreiben eines Buches und die Lesungen sind Neuland für ihn, wie er selbst sagt. Der Erfolg spricht auch in diesem Metier für ihn. In Zeitz war das Capitol am Sonntagabend zur Veranstaltung der Gutenberg-Buchhandlung ausverkauft. Es gab viel Applaus und eine lange Schlange beim Signieren. Dafür hatte Burger sehr viel Zeit eingeplant.