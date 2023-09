Der Frontmann von Frei.Wild liest in Zeitz aus seinem Buch. Welches Eintrittskarten-Paket die Gutenberg-Buchhandlung anbietet.

Freiheit mit Narben - Frei.Wild-Frontmann Philipp Burger stellt sein Buch in Zeitz vor

Zeitz/MZ - Die Gutenberg-Buchhandlung Zeitz lädt im Oktober zu einer geradezu spektakulären Lesung ein: Philipp Burger liest aus seinem Buch „Freiheit mit Narben“ – Mein Weg von rechts nach überall. Der Sänger von Frei.Wild ist am Sonntag, 15. Oktober, zu Gast im Capitol.

Es ist der einzige Termin für Sachsen-Anhalt und Thüringen und Karten gibt es ausschließlich in der Buchhandlung in der Judenstraße. Übrigens in einem lohnenden Paket: Das Buch „Freiheit mit Narben“ und die Eintrittskarte kosten nämlich zusammen 26,90 Euro.

Philipp Burger ist ein Mann, der polarisiert, er ist der Frontmann von Frei.Wild, einer der umstrittensten deutschsprachigen Bands. Und er gehörte zur rechten Szene: Aus seiner Jugend in der rechten Szene Südtirols hat er nie einen Hehl gemacht – und bezeichnet sie heute als „schlimmste Zeit meines Lebens“, kann man über ihn lesen. Immer wieder hört man die Frage, ob er nicht doch immer noch rechts sei. Und noch häufiger wird gefragt: Wieso wird ein junger Mann aus einer liebevollen und gebildeten Familie Skinhead und brüllt rechte Parolen? Und wie kam er da wieder heraus?

In seinem Buch erzählt Philipp Burger seine Geschichte: „ungefiltert, schonungslos ehrlich und mit einer gesunden Portion Selbstreflexion“, heißt es. „Ich weiß, mir ist im Leben nicht nur einer, sondern mir sind unzählige Fehler unterlaufen. Alles Fehler, zu denen ich stehe und die ich auch noch nie unter den Teppich kehren wollte“, meint Burger selbst dazu. „Zum einen, weil ich mit solchen Leichen im Keller nicht umgehen kann, und zum anderen, weil begangenen Fehler zu für mich unfassbar wertvollen Korrektiven wurden.“ Er wird heute als sozialer Vorangeher, Kulturschaffender, heimatbewusster Familienmensch und engagierter Arche-Landwirt bezeichnet.

„Dieses Buch beschreibt mein Leben zwischen Fehltritten und zu späten Einsichten, zwischen tiefen Tälern voller Tränen und bis heute kaum zu fassenden Erfolgsgipfelstürmen. Ich habe gelernt, auf mich und andere zu vertrauen und mir selbst und auch anderen zu vergeben“, so Burger. „Und das Ergebnis ist die Freiheit mit Narben, für die ich viele Federn lassen musste, die ich mir hart erkämpft habe.“

Kontakt Gutenberg-Buchhandlung Zeitz, Judenstraße, Telefon: 03441/7 66 14 00

Sätze von Burger, die neugierig machen dürften – auf das Buch und die Lesung. Eintrittskarten und das Kombipaket mit Buch gibt es in der Gutenberg-Buchhandlung vom 10. bis 14. Oktober. Buch und Eintritt kosten 26,90 Euro, die Eintrittskarte ohne Buch kostet 30 Euro. Reservieren kann man bereits direkt vor Ort oder telefonisch, abholen erst ab 10. Oktober, weil da das Buch erscheint.