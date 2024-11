Nissma/MZ. - Ihr Revier ist die Dorfstraße. Auf dem Land - und in diesem Falle - in Spora besitzen viele Jugendliche eine „Simme“, so wie sie ihre Simson-Mopeds aus DDR-Zeiten nennen. Doch an trüben Herbst- und kalten Wintertagen treffen sie sich lieber im Jugendclub Nißma. 25 Mädchen und Jungen zwichen 14 bis 22 Jahren kommen regelmäßig. Die wenigstens wohnen direkt in Nißma, andere kommen aus Prehlitz, Spora oder Meuselwitz. „Wir treffen uns meist freitags und samstags zum Chillen, Zocken, Musikhören oder wie letzte Woche zum Filmabend“, erzählt Jamie Meiner. Er ist 15 Jahre alt, Schüler und wohnt in Nißma. Jeder bringt was zum Trinken oder einen Snack mit.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.