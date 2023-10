Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Das Wasser ist sein Element. In der Zeitzer Schwimmhalle zieht Friedrich Motz zwei-, dreimal die Woche seine Bahnen. „Wenn ich mich auf einen Wettkampf vorbereite, dann schwimme ich im Training zwischen 1.500 und 2.000 Meter“, erzählt Motz. Dabei sind 2.000 Meter in der Zeitzer Halle stolze 80 Bahnen. Doch der Schwimmer hatte sich den Oberschenkel gebrochen und fängt jetzt langsam wieder mit dem Aufbautraining an. Das heißt, er schwimmt etwa 1.200 Meter pro Training, Tendenz steigend.