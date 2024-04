Bis November gibt eine Sonderausstellung im Museum Schloss Moritzburg Einblicke in japanische Traditionen und in die Geschichte einer besonderen Freundschaft.

Freundschaft mit Tosu: Schau in der Moritzburg Zeitz zeigt mehr als Samurai

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Masken, japanische Schriftzeichen, Kimonos, Schwerter der Samurai und sogar eine komplette Rüstung eines dieser besonderen Schwertkämpfer: All das und noch viel mehr ist seit Samstag für jedermann in den Sonderausstellungsräumen im Parterre von Schloss Moritzburg in Zeitz zu sehen. „Sonnenglanz und Mondenschein“ heißt die Ausstellung, die Freitagnachmittag mit geladenen Gästen eröffnet worden ist. Hintergrund ist die seit 20 Jahren bestehende Partnerschaft zwischen Zeitz und der gut 9.000 Kilometer entfernten japanischen Stadt Tosu.