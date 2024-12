Zeitz/MZ. - Da ist er wieder: Freitag, der 13. – ein Tag, an dem manch einer das Unheil förmlich erwartet, während andere ihn mit einem müden Schulterzucken abtun. Diesmal fällt der vermeintliche Unglückstag mitten in die Vorweihnachtszeit. Für uns in der Zeitzer MZ-Redaktion Anlass, in Erinnerungen zu stöbern. Denn in der festlichen Zeit lief auch bei uns nicht immer alles ohne Pech und Pannen. Angelika Andräs: Vor gut zehn Jahren sagte unsere DDR-Lichterkette: Nö, ich will nicht mehr. Seitdem haben wir einzelne Kerzen mit je einer Batterie. Und von da an lief jedes Jahr am Heiligabend jemand von uns am Vormittag während des Baumputzens los, um die bis dato vergessenen Batterien zu kaufen! Die standen fortan ganz oben auf der Einkaufsliste, und es klappte. Nur einmal, da stand der Baum, die Kerzen in Position – mit Batterien. Blöd nur, dass auch die Fernbedienung eine Batterie hat, die nach Jahren nicht mehr wollte. Kein Leuchten, kein Lichterglanz. Alles perfekt. Alles fertig – Und dann das! Ohne Kerzen kein Fest. Ich war fix und alle. Und meine Männer, ganz meine Ritter, zogen los. An der dritten – noch geöffneten – Tankstelle wurden sie fündig. Heiligabend gerettet. Seitdem muss ich es jedes Jahr ertragen: Batterien? Ja. Auch... Jaaaaa!Torsten Gerbank: Es ist schon etliche Jahre her, da hätten wir am ersten Weihnachtsfeiertag beinahe die Feuerwehr zu Gast gehabt. Im Einsatz! Denn plötzlich stand die festlich gedeckte Abendbrottafel in Flammen. Das Fondue-Set war nicht richtig vorbereitet. Wir hatten zu viel Brennspiritus ins Stövchen gegossen, das das Öl im Topf erhitzen sollte. Kaum hatten wir die Flamme entzündet, quoll brennende Flüssigkeit aus dem Tischofen. Im nächsten Moment loderten die Flammen auf der Tischdecke. Der Schreck war groß. Doch wir handelten schnell. Einer von uns schnappte das brennende Etwas und trug es rasch in die Küche, um es ins feuerfeste Spülbecken zu stellen. Auf dem Weg tropften Flämmchen in Richtung Teppich. Doch mit Handtüchern und beherztem Pusten konnten wir alle Flammen löschen. Schaden gab es nicht. Nur die Tischdeko hat gelitten. Denn das Fondue-Set stellten wir nach dem Malheur lieber auf ein Backblech. Nicht hübsch, aber feuerfest. Yvette Meinhardt: Alle Jahre wieder gibt es bei uns einen klitzekleinen Brand. Nein, nicht nur im kuschligen Kamin, sondern in der guten Stube, genauer gesagt in der Bohlenstube. Im letzten Jahr ging der Adventskranz in Flammen auf. Kaffeetrinken, Rommé spielen und Bescherung, da hat niemand mehr so genau auf die brennenden Kerzen geschaut. Und plötzlich stand das Tannengrün in Flammen. Alle schauten erschrocken hin, verweilten aber in einer gewissen Schockstarre. Ich riss kurzerhand das Fenster auf, packte den Metallteller samt Adventskranz und schmiss ihn raus. Alles gut gegangen. Nun überlege ich, für den Fall der Fälle einen kleinen Feuerlöscher in die gute Stube zu stellen.Torsten Drabe: Ich sage es mal lapidar: Ich brauche kein Pech, ich habe eine Frau. Und die hält mich gehörig auf Trab. Ein Beispiel. Jedes Jahr hänge ich an einem Bäumchen auf der Wiese vor unserem Mehrfamilienhaus eine kleine Lichterkette an eine Tanne. Das ist seit vielen Jahren Tradition im Advent und alle Hausbewohner freuen sich darüber. Meine Chance, mich beliebt zu machen. In diesem Jahr war es wieder soweit und ich wollte motiviert auf die Wiese stapfen. Meine Holde drückte mir dafür eine neue Lichterkette in die Hand. Erst bei meiner Schmückaktion stellte sich für mich heraus, dass diese viel, viel länger war, als die alte und ich war, gelinde gesagt, etwas überfordert, die ganzen Strippen an den Baum zu bringen. Das Ergebnis bekam ich um die Ohren, als am Abend das Licht anging. „So bleibt das nicht, wie sieht das denn aus“, waren die freundlichen Worte meiner Angetrauten. Kein Problem, bin ich tags darauf wieder auf die Wiese. Die Reaktion am Abend: „Was soll das denn, das sieht doch eher aus wie ein Zirkuszelt. Willst Du das wirklich so lassen?“ Natürlich nicht. Damit war klar. Morgen geht’s nochmal auf die Wiese. Dann geschah es, jemand hatte nachts mein Werk zerrissen. Ich war sauer. Erst. Doch dann der böse Gedanke, ob dieser Vandale mir nicht sogar einen Gefallen getan hat. Schließlich war damit das Schmückdesaster für mich vom Tisch. Denkste. Hat mir doch meine Exverlobte heute verkündet: „Ich habe noch eine Ersatzlichterkette.“Margit Herrmann: Ende der 1990er Jahre wollte meine Mama ein perfektes Weihnachtsessen kreieren. Schon Tage vor dem Fest stand sie in der Küche für die Vorbereitungen. Das i-Tüpfelchen für das Festtagsessen sollten selbst gemachte Klöße – halb und halb – werden. Sie kochte einen Teil Kartoffeln und rieb einen weiteren Teil, was einiges an Kraft abverlangt. Sie knetete und formte. Und heraus kamen wunderschöne kleine Bälle, die einen verführerischen Duft verströmten, und mit denen wir in einer Notsituation die Scheiben hätten einschlagen können. Sie ärgerte sich sehr über die misslungenen Klöße. Für mich ist und bleibt es eine schöne Erinnerung und ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich Klöße esse.Iris Richter: Über eine Weihnachtspanne, die ich als Kind erlebte, wurde in meiner Familie jedes Jahr aufs Neue gelacht. Spätestens dann, wenn zum ersten Feiertag die Weihnachtsente auf dem Tisch stand. Meine Oma, die auf einem Dorf in Mecklenburg wohnte, schickte uns Städtern zu DDR-Zeiten jedes Jahr per Post eine frisch geschlachtete Ente für den Festschmaus. Es ging immer gut. Bis auf einmal, da kam das Federvieh nicht an und meine Mutter musste improvisieren. Was es damals genau gab, weiß ich nicht mehr, aber verhungert sind wir freilich nicht. Nach den Feiertagen trudelte das Schlachtepaket ein - natürlich verdorben. Das Gute: Die Post zahlte Schadenersatz. Und weil der Postbeamte das geschlachtete Tier nicht identifizieren konnte, gab es Geld für einen teureren Vogel - nämlich eine Gans.

