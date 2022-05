Freier einst bei AfD-Blatt "Neues Gera": Hätte Zeitzer OB Sprecher sorgfältiger überprüfen sollen?

Zeitz/MZ - Lars Werner heißt der neue Pressesprecher der Zeitzer Stadtverwaltung. Er ist während der jüngsten Sitzung des Stadtrates öffentlich vorgestellt und begrüßt worden. Pikant: Werner gehörte bis zum Ende des vergangenen Jahres zu den Autoren der wöchentlich in Gera erscheinenden Zeitung „Neues Gera“, das haben Recherchen der MZ ergeben. Das an alle Geraer Haushalte verteilte kostenfreie Anzeigenblatt wird vom Vorsitzenden der AfD-Stadtratsfraktion Gera herausgegeben. Der thüringische Verfassungsschutz sieht Veröffentlichungen in dem Blatt kritisch, die AfD im benachbarten Thüringen ist als rechtsextrem eingestuft. Autoren des Neuen Gera waren etwa der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<