Frau wird in Naumburger Straße in Zeitz schwer verletzt

Zeitz/MZ/and - In der Naumburger Straße in Zeitz ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr ein Unfall mit einer schwerverletzten Person, an dem ein Bus beteiligt war. Wie Polizeisprecherin Gesine Kerwien auf Nachfrage der MZ bestätigte, kam es zur Kollision des Busses mit einer Fußgängerin.

Die Frau wurde beim Zusammenprall schwer verletzt und musste in eine Klinik geflogen werden. Die Unfallaufnahme dauerte und erforderte eine halbseitige Straßensperrung. Weitere Informationen gab es vorerst noch nicht.