Barockes Kleinod soll für rund 30.000 Euro saniert werden. Was von dem Geld alles geplant ist.

Evangelische Kirche in der Elsteraue

Blick in die Kirche Draschwitz: die Emporen sollen saniert werden.

Draschwitz/MZ. - Stolz erhebt sich der Turm der Kirche in Draschwitz und ist weithin in der Elsteraue zu sehen. „Wir haben einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 23.000 Euro erhalten und wollen damit die beiden Emporen aus Holz sanieren“, sagt Andrea Kabisch, Vorsitzende des Kirchspieles Draschwitz, zu dem neben Draschwitz auch die Orte Maßnitz und Alttröglitz gehören. Die barocke Kirche wurde 1745 auf den Mauern einer abgebrannten Kirche errichtet. Ein besonderes Schmuckstück ist die original restaurierte Rühlmann-Orgel.