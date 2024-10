Schkauditz/MZ/Yve. - Alternativer Folk mit einem Schuss schottischer Klänge erwartet die Gäste bei einem besonderen Konzert in der Kirche Schkauditz am Samstag, 9. November, 19 Uhr. James Mackenzie ist laut Veranstalter „Einer, den man gesehen haben muss“ – und natürlich auch „gehört“ – denn seine Lieder greifen Szenen aus dem Leben authentisch auf und verpacken diese in mit Leidenschaft komponierte Melodien, so heißt es in der Presseinformation.

James Mackenzie spielte in Großbritannien den Support der schottischen Superstars Runrig und vor Saga auf Deutschlandtour. Er singt zu seiner Gitarre und nimmt das Publikum auf einen ausdrucksstarken, musikalischen Abend voller Hörgenuss, Emotionen, guter Laune und Spaß an der Musik. Der schottische Songwriter ist in den Highlands geboren und aufgewachsen. Er kehrt für eine Second Home-Tour nach Deutschland zurück und spielt Originale aus seiner Debüt-Veröffentlichung „Curtain Road“ und neue Songs wie „Air We Breathe“ und „Lost In The Ocean“. Mackenzies Musik ist sehr ehrlich und von seiner Heimat Inverness inspiriert. Ein Teil des Konzert-Erlöses geht zu Gunsten der alten Ladegastorgel in der Kirche, die vom ortsansässigen Verein restauriert wird.

Kartenbestellung unter: [email protected]