Eine Apothekerin aus Mariupol absolviert ein Praktikum in Zeitz und lernt Deutsch. Ihr Ziel ist es, wieder in ihrem Beruf zu arbeiten. Wie das auch den Ukrainern in der Stadt hilft.

Flucht vor Krieg in der Ukraine: Valeriias Traum vom Arbeitsvertrag in der Mohren-Apotheke Zeitz

Zeitz/MZ. - Als Apothekerin in ihrem Beruf in Zeitz arbeiten, das ist der große Wunsch, das große Ziel. Am liebsten möchte Valeriia Yakovenko in der Mohren-Apotheke arbeiten. Warum Zeitz? „Ich fühle mich sehr wohl hier“, sagt die Ukrainerin, „ich möchte in einer Kleinstadt leben, vor allem nach meinen Kriegserlebnissen in Mariupol. Ich möchte in keine laute Großstadt mit vielen Menschen.“

Und warum die Mohren-Apotheke? Auch die Frage ist leicht zu beantworten: Hier unterstützt man sie, ihrem großen Ziel näher zu kommen. „Hier sind alle so nett zu mir, alle helfen mir, unterstützen mich, erklären alles.“ Sogar bei all dem, was im Zusammenhang mit ihrer Approbation hier in Deutschland nötig ist –von Jobcenter bis Apothekenkammer kümmert sich Inhaberin Elke Starke-Kreil. Mit dieser Rückendeckung, Stärkung und der herzlichen Aufnahme ist manches leichter zu bewältigen. Und zu bewältigen ist viel. Mehrere Sprachprüfungen, als Abschluss der Nachweis, dass sie die Fachsprache beherrscht, dann erst kann sie ihre Unterlagen einreichen, um die geforderte Fachprüfung abzulegen.

Jobcenter hilft ihr sehr

Dass sie als Vorbereitung auf diesen durchaus steinigen Weg ein Praktikum in einer Zeitzer Apotheke absolvieren kann, helfe ihr sehr. Und dann sei auch die Unterstützung ihres Beraters im Jobcenter ganz, ganz toll, meint Valeriia Yakovenko. Dennoch werde es noch einige Zeit dauern, bis der Traum vom Arbeitsvertrag Wirklichkeit werden könne. Und den größten Teil dieser Zeit müsste sie dann zu Hause sitzen. Denn ihr wird nur ein Praktikum von sechs Wochen Dauer genehmigt, das noch einmal um vier Wochen verlängert werden könne. Für Apothekerin Elke Starke-Kreil schon ein Unding, denn jeder Deutsche bekäme in der Situation zwölf Monate.

Sie möchte Valeriia sehr gern behalten. „Wie sind noch am Abklären, wie das geht“, meint sie. Als Apothekerin anstellen könne man sie noch nicht, das Risiko Schwarzarbeit könne man nicht eingehen und eine Versicherung sei auch nötig, wenn sie weitermache. Weitermachen will Valeriia unbedingt. „Ich lerne sehr viel, ich lerne jeden Tag hinzu“, sagt sie. Die Vormittage sind natürlich auch ausgefüllter als zu Hause zu sitzen. Und wo könne sie das deutsche Apothekenwesen besser kennenlernen und erlernen als in der Praxis? „Und es hilft mir natürlich auch sehr, die deutsche Sprache immer besser zu lernen.“

In der Ukraine hat die 44-Jährige studiert und in ihrem Beruf als Apothekerin gearbeitet. „Aber bei uns ist alles ganz anders“, erklärt sie. „Wir haben zum Beispiel keine Krankenkassen, alles läuft mit den Medikamenten ganz anders. Ich muss so viel lernen.“ Und mit einem Lächeln in die Runde fügt sie hinzu: „Ich habe so, so viele Fragen! Und alle haben so viel Geduld mit mir.“ Natürlich darf sie keine Tätigkeiten ausführen, die den Mitarbeiterinnen vorbehalten sind. Aber sie steht bei Beratungsgesprächen daneben, bekommt hautnah mit, was gesprochen wird und wie geholfen wird.

Hilfe für Ukrainer in Zeitz

Und vor allem für die vielen Ukrainer ist sie eine große Hilfe als Dolmetscherin. „Viele haben keinen Arzt, da ist die Hilfe in der Apotheke noch wichtiger“, sagt Valeriia. Und man könne oft viel besser helfen, wenn Valeriia übersetze und nachfrage, ergänzt Starke-Kreil. So hat jeder etwas davon. Vor allem aber wollen sie Valeriia helfen, damit sie bald vollwertig in ihrem Beruf arbeiten kann. Denn das sei wichtig für jemanden wie „ihre“ Ukrainerin, die unbedingt hier in ihrem Beruf arbeiten und damit in Deutschland helfen möchte.

Valeria Yakovenko floh im Mai 2022 mit ihrer Tochter und ihren Eltern vor dem russischen Angriffskrieg. „Für meine Eltern ist es sehr, sehr schwer“, sagt sie. „Meine Tochter hat hier viele Freunde, Ukrainer und Deutsche, geht gern in die Schule und hofft, hier eine Ausbildung zu machen und zu bleiben.“ Auch sie möchte nicht zurückgehen. „Es gibt nichts mehr, was es wert wäre, nach Mariupol zu gehen. Das Haus, wo wir wohnten, gibt es nicht mehr, es gibt nichts mehr von dem, was wir hatten.“ Sie könnte sich aber gut vorstellen, in Zeitz zu leben. „Hier sind alle freundlich, wir haben viel Hilfe erfahren und ich bin von tiefer Dankbarkeit bewegt.“

Sehr gutes Miteinander

Viel Hilfe erfahre sie auch in der Zeitzer Apotheke. Elke Starke-Kreil und ihre Mitarbeiterin Brit Gräfe finden das völlig normal. Vielleicht, weil sich jeder auch schon einmal Gedanken gemacht hat, wie es wäre, wenn man sich selbst mit dem Nötigsten auf den Weg in eine ungewisse Zukunft machen müsste und dann auf fremde Menschen angewiesen sei. „Wir lernen aber auch von ihr“, meint Gräfe, „erfahren viel über das Leben in der Ukraine, über den Krieg.“ Und Starke-Kreil ergänzt: „Auch wir fragen viel. Zum Beispiel, wie man ukrainische Wörter, zum Beispiel Ländernamen und Städte richtig ausspricht. Es erweitert auch unseren Horizont, dass Valeriia hier bei uns ist. Wir erfahren und lernen viel von ihr.“ Und einen Arbeitsplatz für sie hätten sie sofort. Ihre Praktikantin setzt ihre ganze Hoffnung auf diesen Neuanfang. Und will alles dafür tun. „Wenn man ein festes Ziel hat, geht alles, dann schafft man alles“, sagt Valeria Yakovenko.

Wie viele ukrainische Geflüchtete arbeiten eigentlich?

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 sind mehr als eine Million Menschen nach Deutschland geflohen. Im Januar 2024 waren bei der Bundesagentur für Arbeit rund 519.000 erwerbsfähige Ukrainerinnen und Ukrainer registriert. Eine Arbeit hatten Ende 2023 rund 214.000. Viele bereiten sich noch darauf vor, hier zu arbeiten. Laut Bundesagentur für Arbeit waren im Januar noch rund 124.000 Menschen in Integrations- und Sprachkursen gemeldet. Drei Viertel von ihnen würden bis Herbst damit fertig sein.

Viele Kriegsflüchtlinge sind sehr gut ausgebildet, fast jeder Zweite hat studiert. Mit diesen Voraussetzungen könnten sie helfen, den deutschen Fachkräftemangel abzubauen. Doch es gilt: Erst die Sprache, dann die Anerkennung des Berufsabschlusses. In vielen Ländern ist die Hürde beim Zugang zum Arbeitsmarkt nicht so hoch. Der Spracherwerb erfolgt oft berufsbegleitend. Hinzu kommen in Deutschland teilweise komplizierte Verfahren zur Überprüfung und Anerkennung beruflicher Qualifikationen, akademischer Abschlüsse und Doktortitel. In vielen Bundesländern sind die daran beteiligten Ämter überlastet. Das kostet zusätzlich Zeit.

65 Prozent der Geflüchteten aus der Ukraine sind Frauen mit rund 350.000 Kindern und Jugendlichen. Bundesweit fehlen rund 350.000 Plätze allein in Kindertagesstätten. In einigen Bundesländern gibt es nicht für alle ukrainischen Kinder und Jugendliche einen Schulplatz.