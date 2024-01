Als ein 32-jähriger BMW-Fahrer von der Polizei in Theißen kontrolliert werden soll, flieht er vor der Kontrolle. Bei Kretzschau kommt es zum Unglück.

Fünf Verletzte forderte ein Unfall am Freitagsabend auf der B 180 bei Kretzschau, den ein Raser verursachte.

Kretzschau/MZ/Ric. - Vier Schwer- und einen Leichtverletzten forderte am Freitagabend ein Unfall auf der B 180 bei Kretzschau. Laut Polizeiangaben vom Sonnabend wollten Polizeibeamte in Theißen den Fahrer eines Pkw BMW kontrollieren.

Dieser habe die Anhaltesignale der Polizei ignoriert und sei mit hoher Geschwindigkeit über die Ortslagen Theißen und Zeitz in Richtung Döschwitz geflüchtet, hieß es. Im Bereich Grana habe der Fahrer dann auf der Bundesstraße ein Verkehrszeichen gerammt, sei aber trotzdem weitergefahren. Aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise des Autofahrers hätte die Besatzung des verfolgenden Funkstreifenwagens den Abstand auf bis zu 250 Meter vergrößert, so die Polizei. Trotzdem sei der Fahrer weiter gerast.

Auf Höhe der Ortslage Kretzschau verlor der 32-jährige BMW-Fahrer schließlich die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Autos. In diesen beiden Fahrzeugen befanden sich jeweils zwei Insassen, die infolge des Unfalls eingeklemmt wurden und durch die Feuerwehr aus ihren Autos geborgen werden mussten.

Die zwei Männer (52 und 55 Jahre alt) sowie zwei Frauen (52 und 59 Jahre alt) mussten mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Unfallverursacher, der laut Polizei nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, erlitt leichte Verletzungen. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. Gegen den 32-jährigen Unfallverursacher wurden Ermittlungen eingeleitet.