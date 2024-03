Rumänisches Diebeduo bestiehlt hochbetagte Seniorin in Zeitz.

In Zeitz ist am Montag einer Seniorin die Geldbörse auc der Handtasche geraubt worden.

Zeitz/MZ - Eine hochbetagte Seniorin ist am Montag in der Anna-Magdalena-Bach-Straße in Zeitz Opfer eines Trickdiebstahls geworden.

Dort wurde sie von einer Frau angesprochen, die ihr ein Handy vors Gesicht hielt und sie aufforderte, den Text auf dem Display durchzulesen. In diesem Moment, so berichtet die Polizei, griff ein Begleiter der Tatverdächtigen der Dame in die Handtasche und stahl daraus eine Geldbörse.

Anschließend flüchtete das Duo mit einem Auto. Es kam nicht weit genug. Beamte einer Streife konnten das Fahrzeug auf der A 9 bei Osterfeld stoppen und das rumänische Diebesduo festnehmen.

Die beiden wurden am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, heißt es weiter. Dieser habe die Entlassung der Täter unter Auflagen angeordnet.