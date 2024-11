Zeitz/MZ/YVE. - Der Förderverein Elsterfloßgraben bietet für das neue Jahr einen Kalender zum Verkauf an. Auf Anregung von Vereinsmitgliedern wurden dieses Mal eine Reihe von bisher unveröffentlichten Aufnahmen aus dem Archiv gewählt, darunter vor allem historische Bauwerke. Das gewährt ungeahnte Einblicke in Momentaufnahmen an verschiedenen Abschnitten des Elsterfloßgrabensystems als Bestandteil der ehemaligen Weißelsterflöße, so teilt Vereinsvorsitzender Frank Thiel mit. Die Bestellungen mit Angabe zu Stückzahl und Lieferanschrift sollten bis zum 15. November an die Mailadresse [email protected] gesendet werden. Die Auflage ist auf 100 Stück begrenzt.