Nach einem Brand an der Geußnitzer Straße in Zeitz ermittelt nun die Polizei. Was bisher bekannt ist.

Zeitz/MZ/and. - Im Zeitzer Lenssenpark an der Geußnitzer Straße/Maria-Buch-Straße gab es am Dienstagnachmittag einen Flächenbrand. Rund 25 Quadratmeter Wiesenfläche standen dabei in Flammen. Die Zeitzer Feuerwehr wurde um 14.47 Uhr alarmiert. Die Dienstschicht löschte das Feuer mit rund 1.500 Litern Wasser. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist unklar. Ermittlungen der Polizei laufen.