Zeitz/Grana/MZ. - Bereits am Vormittag herrscht reges Treiben im Romahn’s vital. Gleich am Eingang sitzen die Sportler, die ihr Training für diesen Tag absolviert haben, in gemütlicher Runde bei einer Tasse Kaffee, plaudern über ihre Fortschritte und was sonst so anliegt. „So soll es sein!“, strahlt Inhaber Oliver Romahn, der selbst drei- bis fünfmal die Woche Kurse im Brühl-Center gibt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.