Zeitz/Droyssig/MZ/Ank/MV - An diesem Dienstag sind Straßen vor allem südwestlich von Zeitz in der Hand von Radfahrern. Traditionell wird am Tag der Deutschen Einheit die Weinroute an der Weißen Elster abgeradelt. Das Anradeln fand, wie in den Jahren zuvor, am 1. Mai statt. In diesem Jahr gibt es an den Stationen, die beim Abradeln angefahren werden, auch Kalender für 2024 zum Radeln an der Weißen Elster. Hintergrund: Im kommenden Jahr ist es 20 Jahre her, dass die Weinroute eingeweiht worden ist.

Der offizielle Start des Abradelns ist wie immer auf Kloster Posa in Zeitz. Die Polizei wird dann die Radler bis zum Herrmannschacht begleiten. Zwar ist jedermann für sich selbst verantwortlich, die Autofahrer werden aber gebeten, an dem Tag rund um Salsitz, Wetterzeube und Crossen besonders vorsichtig zu fahren.

Beim jüngsten Anradeln waren nach Angaben aus der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst mehr als 4.000 Teilnehmer auf der Strecke. Wer die gesamte Strecke von Zeitz nach Crossen und zurück radelt, ist etwa 40 Kilometer unterwegs. Die Strecke ist meist flach. Zur Haynsburg geht es aber einen Berg hinauf. Wer mitradeln möchte, dem wird das Tragen eines Fahrradhelms empfohlen. Start auf Kloster Posa ist zehn Uhr. Zuvor gibt es Weinfrühstück.