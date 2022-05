Filetstück im Angebot: Fläche im Brühl in Zeitz sucht Käufer und Investor

Für ein knapp 5.000 Quadratmeter großes Gelände im Brühl in Zeitz wird noch bis März ein Investor gesucht. Was geplant ist und wie das Projekt laufen soll.

Noch gut sechs Wochen können sich Investoren an der Ausschreibung für das Grundstück im Brühl beteiligen. Christian Gast, Karsten Bacza ud Andreas Exler (von links) machen an der Litfaßsäule der Interessengemeinschaft Brühl Werbung dafür. Das Grundstück sieht man rechts von ihnen im Hintergrund.

Zeitz/MZ - Noch gut sechs Wochen können sich Investoren für den Bau und Betrieb von Wohngebäuden, Bauträger oder Wohnungsbauunternehmen an der Ausschreibung für das Investorenauswahlverfahren Brühl, Rothestraße und Scharrenstraße in Zeitz beteiligen. Zwischen diesen drei Straßen liegt das Filetstück, das verkauft werden soll. Noch bis 25. März können Gebote abgegeben werden. Ob es bereits Bieter gibt, darüber gibt es keine Informationen. Die Interessengemeinschaft (IG) Brühl will das Verfahren aber noch einmal in den Vordergrund rücken.